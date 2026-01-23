OZ
    18:41, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон сунъий интеллектдан фойдаланиш даражаси энг паст бўлган мамлакатлар қаторида

    TASHKENT. Kazinform — 2025 йилда Ўзбекистон сунъий интеллектдан (СИ) фойдаланиш бўйича жаҳон рейтингида 147 мамлакат орасида 141-ўринни эгаллади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    жасанды интеллект
    Фото: Gov.kz

    Microsoft компанияси қарашли Иқтисодиёт ва сунъий интеллект институти томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, мамлакатда сунъий интеллектдан фойдаланиш даражаси 6,3 фоизни ташкил этади. Ушбу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон Сурия ва Шри-Ланкадан кейин иккинчи ўринда туради. Кейинги ўринларда Тожикистон ва Туркманистон жойлашган.

    Мазкур ҳисоботига кўра, Қозоғистонда сунъий интеллектдан фойдаланиш даражаси 13,7 фоизни ташкил этади. Шунга кўра, Қозоғистон жаҳон рейтингида 71-ўринни эгаллайди.

    Эслатиб ўтамиз, бу йил Ўзбекистон зилзилаларни сунъий интеллект ёрдамида башорат қилишни бошлайди.

     

