Ўзбекистон сунъий интеллектдан фойдаланиш даражаси энг паст бўлган мамлакатлар қаторида
TASHKENT. Kazinform — 2025 йилда Ўзбекистон сунъий интеллектдан (СИ) фойдаланиш бўйича жаҳон рейтингида 147 мамлакат орасида 141-ўринни эгаллади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Microsoft компанияси қарашли Иқтисодиёт ва сунъий интеллект институти томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, мамлакатда сунъий интеллектдан фойдаланиш даражаси 6,3 фоизни ташкил этади. Ушбу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон Сурия ва Шри-Ланкадан кейин иккинчи ўринда туради. Кейинги ўринларда Тожикистон ва Туркманистон жойлашган.
Мазкур ҳисоботига кўра, Қозоғистонда сунъий интеллектдан фойдаланиш даражаси 13,7 фоизни ташкил этади. Шунга кўра, Қозоғистон жаҳон рейтингида 71-ўринни эгаллайди.
Эслатиб ўтамиз, бу йил Ўзбекистон зилзилаларни сунъий интеллект ёрдамида башорат қилишни бошлайди.