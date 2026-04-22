Ўзбекистон Президенти: Марказий Осиёда иқлим ўзгариши икки баравар тез содир бўлмоқда
ASTANА. Кazinform – Шавкат Мирзиёев Марказий Осиёда иқлим ўзгариши глобал ўртача кўрсаткичдан икки баравар тез содир бўлаётганини маълум қилди.
— Бугунги кунда экологик муаммоларни глобал иқлим ўзгаришидан алоҳида кўриб чиқиш мумкин эмас. Минтақада ҳароратнинг кўтарилиши икки баравар юқори. Минтақа музликларининг деярли учдан бир қисми йўқолди. Ёғингарчилик режими беқарорлашиб бормоқда ва сув ресурслари камайиб бормоқда, — деди у Астанада бўлиб ўтаётган RES - 2026 минтақавий экологик саммитида.
Ўзбекистон Президентининг сўзларига кўра, ерларнинг деградацияси ҳам минтақада долзарб муаммога айланган.
— Ҳозирда 80 миллион гектардан ортиқ ер деградацияга учраган, — деди у.
У шунингдек, халқаро экологик ҳамкорликнинг заифлашишидан хавотир билдирди.
— Иқлим ўзгаришига энг кам ҳисса қўшган мамлакатлар унинг оқибатлари билан ёлғиз қолмаслиги керак. Ривожланаётган мамлакатлар учун иқлимни молиялаштириш, илғор технологиялар ва инновацияларга киришни таъминлаш зарур, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, Марказий Осиё мамлакатлари экология масаласини минтақавий ҳамкорликнинг асосий устувор йўналишларидан бирига айлантирмоқда.
— Бу йўналишда минтақавий дастурлар амалга оширилмоқда, — деди у.
Президент шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган экологик лойиҳаларга ҳам тўхталди.
— “Яшил Макон” миллий дастури доирасида қарийб 1 миллиард дарахт экилди. Қуриган Орол денгизи тубида 2 миллион гектардан ортиқ ўрмонзорлар барпо этилди, — деди у.
Шунингдек, сувни тежаш чоралари натижасида ҳар йили қарийб 10 миллиард кубометр сув тежалмоқда.
— “Яшил” энергиянинг улуши 30 фоизга етди, — деди Шавкат Мирзиёев.
Хулоса қилиб айтганда, у Марказий Осиё мамлакатларини экологик таҳдидларга биргаликда жавоб беришга чақирди.
— Биз хавфларни янги ривожланиш имкониятларига айлантиришимиз керак, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, бир нечта давлат президентлари иштирок этаётган Минтақавий экологик саммит “Барқарор келажак учун умумий қараш” шиори остида ўтказилмоқда.