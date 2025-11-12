OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:07, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон Қозоғистонга 930 тонна лимон экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform —Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида 9 та хорижий давлатга қиймати 3,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 2 282 тонна лимон экспорт қилган.

    лимон
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 122,4 тоннага ошган.

    2025 йилнинг 9 ойида Ўзбекистон энг кўп лимон етказиб берган давлатлар:

    • Россия – 1 239 тонна;
    • Қозоғистон – 930 тонна;
    • Қирғиз Республикаси – 107 тонна;
    • БАА – 2,9 тонна;
    • Мўғулистон – 1,8 тонна;
    • Бошқа давлатлар – 1,8 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 9 ойда 9,9 млн тонна сабзавот етиштирилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларга кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қарийб 2,6 млн тонна мева ва резаворлар етиштирилган.

    Теглар:
    Экспорт Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!