    Қозоғистон ўтган йили Ўзбекистонга энг кўп ун етказиб берган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонга 8 та хорижий давлатдан қиймати 124,6 млн АҚШ долларига тенг бўлган 422,6 минг тонна буғдой уни импорт қилинган.

    Мука Ұн
    Фото: Kazinform

    "Импорт ҳажми 2024 йилга нисбатан 48,3 минг тоннага ёки 10,3 % га камайган", - дейилади хабарда.

    2025 йилда Ўзбекистонга энг кўп буғдой уни етказиб берган давлатлар:

    Қозоғистон – 399,8 минг тонна;

    Россия – 22,1 минг тонна;

    Тожикистон425 тонна;

    АҚШ – 90 тонна;

    Қирғизистон – 50 тонна;

    Бошқа давлатлар – 71,3 тонна.

    Ляззат Сейданова
