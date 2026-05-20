    Ўзбекистон Қозоғистондан 139 тонна музқаймоқ импорт қилинган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2026 йил январь-март ойларида 8 та хорижий давлатдан қиймати 3,3 млн долларга тенг бўлган музқаймоқ маҳсулотлари импорт қилинган, деб хабар беради Kazinform.

    “Импорт қиймати 2025 йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 1,9 млн долларга ошган”, - дейилади хабарда.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп музқаймоқ маҳсулотлари етказиб берган давлатлар:

    • Россия – 275,3 тонна;
    • Қозоғистон – 139 тонна;
    • Хитой – 46,2 тонна;
    • Беларусь – 20,2 тонна;
    • Франция – 17,6 тонна;
    • Бошқа давлатлар – 13,3 тонна.
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф