Ўзбекистон Қозоғистондан 139 тонна музқаймоқ импорт қилинган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2026 йил январь-март ойларида 8 та хорижий давлатдан қиймати 3,3 млн долларга тенг бўлган музқаймоқ маҳсулотлари импорт қилинган, деб хабар беради Kazinform.
“Импорт қиймати 2025 йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 1,9 млн долларга ошган”, - дейилади хабарда.
Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп музқаймоқ маҳсулотлари етказиб берган давлатлар:
- Россия – 275,3 тонна;
- Қозоғистон – 139 тонна;
- Хитой – 46,2 тонна;
- Беларусь – 20,2 тонна;
- Франция – 17,6 тонна;
- Бошқа давлатлар – 13,3 тонна.