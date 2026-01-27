OZ
    Ўзбекистон хорижга 77,9 минг дона газплита экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилда 13 та хорижий давлатга қиймати 6,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 77 891 дона газплита экспорт қилган.

    газплита
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Экспорт ҳажми 2024 йилга нисбатан қарийб 17 минг донага ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп газплита етказиб берган давлатлар:

    • Қозоғистон – 42 931 дона;
    • Тожикистон – 22 320 дона;
    • Россия – 3 755 дона
    • Қирғиз Р. – 3 201 дона;
    • Украина – 2 549 дона;
    • Бошқа давлатлар – 3 135 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь-ноябрь ойларида 11 та хорижий давлатга қиймати 6,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 14,8 минг тонна гуруч экспорт қилган.

    Шунингдек, Ўзбекистон 2025 йил январь-ноябрь ойларида 11 та хорижий давлатга қиймати 5,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 3,8 минг тонна лимон экспорт қилган.

