Ўзбекистон хорижга 245,9 минг долларлик чинни экспорт қилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 15 та хорижий давлатга қиймати 245,9 минг АҚШ долларилик чинни экспорт қилган.
Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп чинни етказиб берган давлатлар:
- Қозоғистон – 102 минг доллар;
- Афғонистон – 60,8 минг доллар;
- Германия – 39 минг доллар;
- Украина – 15,9 минг доллар;
- Хитой – 14,4 минг доллар;
- Бошқа давлатлар – 13,9 минг доллар.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 41 та хорижий давлатдан 15,6 млн АҚШ долларилик чинни маҳсулотлари импорт қилинган.
Шунингдек, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистон хорижга қиймати 1,7 млрд АҚШ долларига тенг бўлган 1,8 млн тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 31 та хорижий давлатдан қиймати қарийб 28,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган қарийб 12,2 минг тонна балиқ ва денгиз маҳсулотлари импорт қилинган.