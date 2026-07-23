KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистон хорижга 22,4 минг дона кондиционер экспорт қилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистон 8 та хорижий давлатга қиймати 4,6 млн АҚШ долларига тенг бўлган 22 443 дона кондиционер экспорт қилган.

    кондиционер
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 минг донага ёки 5,1 фоизга ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп кондиционер етказиб берган давлатлар:

    • Озарбайжон – 7 367 дона;
    • Тожикистон – 4 775 дона;
    • Туркия – 4 640 дона;
    • Қирғиз Р. – 2 448 дона;
    • Қозоғистон – 1 324 дона;
    • бошқа давлатлар – 1 889 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистон 8 та хорижий давлатга қиймати 2,1 млн АҚШ долларига тенг бўлган 846,7 минг м² гилам экспорт қилган.

    Экспорт Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф