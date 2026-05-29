Ўзбекистон ЕОИИ билан кенг қамровли ҳамкорликни ривожлантирмоқда — Шавкат Мирзиёев
ASTANA. Kazinfoprm — Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан ҳамкорликни ривожлантиришни ўзининг ташқи иқтисодий сиёсатининг асосий устувор йўналиши деб билади. Бу ҳақда Кazinform мухбири хабар берди.
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ўзаро алоқалари энди кенг қамровли иқтисодий шериклик характерини олмоқда.
— Ўзбекистон учун ЕОИИ мамлакатлари билан амалий ҳамкорликни кенгайтириш ташқи иқтисодий сиёсатимизнинг асосий йўналиши бўлиб қолмоқда. Бугунги кунда Иттифоқ давлатлари билан ўзаро алоқаларимиз кенг қамровли иқтисодий шерикликка айланди. Ўзаро савдо ўсиб бормоқда, саноат кооперацияси чуқурлашмоқда, логистика алоқалари мустаҳкамланмоқда ва рақамли иқтисодиёт, энергетика ва хизмат кўрсатиш соҳаларида янги соҳалар пайдо бўлмоқда, — деди Ўзбекистон Президенти Астанадаги Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида.
Эслатиб ўтамиз, Путин ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги савдо айланмаси 95 миллиард долларга етганини маълум қилди.