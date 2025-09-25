Ўзбекистон Boeing билан энг йирик шартномани имзолади
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистоннинг миллий авиаташувчиси «Uzbekistan Airways» Boeing компанияси билан 22 та Boeing 787-9 Dreamliner самолёти хариди бўйича умумий қиймати 8 миллиард долларга тенг шартнома имзолади, дея хабар беради Kazinform ЎзАга таяниб.
Ушбу келишувга кўра, 22 та замонавий Boeing 787 Dreamliner самолётларини харид қилиш АҚШда 35 мингдан ортиқ иш ўрни яратиш имконини беради.
Бу шартнома Ўзбекистон учун стратегик аҳамиятга эга. Миллий флотнинг янгиланиши мамлакатни минтақавий авиация марказига айлантиради, туризм ва сармоя оқимини оширади.
Қўшма Штатлар учун бу келишув ҳам муҳим геоиқтисодий аҳамиятга эга. Boeing учун кўп миллиард долларлик буюртма маҳаллий ишлаб чиқариш ва меҳнат бозорига кучли туртки беради. Қолаверса, Вашингтон Марказий Осиёда ўз таъсирини кучайтириш ва Тошкент билан стратегик ҳамкорликка пойдевор қўйиш имкониятини қўлга киритяпти.
Boeing - дунёдаги энг йирик аэрокосмик технологиялар ишлаб чиқарувчилардан биридир.
Имзоланиш Нью-Йоркда БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Нью-Йоркка ташрифи доирасида бўлиб ўтди.
Дональд Трамп ўзининг «Truth Social» саҳифасида «Uzbekistan Airways» ва «Boeing» ўртасидаги келишувга алоҳида тўхталиб, АҚШда 35 мингдан ортиқ иш ўрни яратишини таъкидлади.
