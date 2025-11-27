Ўзбекистон билан чегарадаги “Жибек жоли” назорат-ўтказиш пунктининг очилиш санаси маълум қилинди
ASTANA. Kazinform - Ҳар куни 30 мингга яқин одам ўтадиган “Жибек жоли” ўтиш жойи таъмирлаш учун ёпилгач, февраль ойидан бошлаб одамлар ва транспорт воситалари оқими яқин атрофдаги ўтиш жойларига йўналтирилди. Kazinform мухбирлари ҳозирда қайси назорат-ўтказиш пунктлари ишлаётгани, улар чегарадаги юк ташишлар ортиб бораётганини қандай енгаётгани ва янгиланган “Жибек жоли” назорат-ўтказиш пункти қачон очилишини аниқлади.
Божхона постини реконструкция қилиш ишлари Қозоғистон томонида ҳам, Ўзбекистоннинг унга туташ “Ғишт Кўприк” ўтказиш пунктида ҳам давом этмоқда. Иш бир вақтнинг ўзида амалга оширилмоқда, ҳар икки давлат ягона жадвал ва техник ечимлар ҳақида келишиб олди.
Қозоғистон Республикаси Молия вазирлигининг Давлат даромадлари қўмитасининг Kazinform агентлигига берган эксклюзив изоҳида, таъмирланган “Жибек жоли” назорат-ўтказиш пункти орқали транспорт ҳаракати 2026 йил 31 июлдан тикланади, “Ғишт Кўприк” назорат-ўтказиш пункти ҳам шу куни очилади. Бу Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ўзаро келишувда кўзда тутилган.
Ҳозир қандай ишлар олиб борилмоқда
Қозоғистон томонидан лойиҳа иккита янги йўловчи терминали қурилишини ўз ичига олади — бири импорт ва бири экспорт учун.
"Ҳозирги вақтда “Импорт” томонида девор ва ертўла қаватини мустаҳкамлаш ишлари олиб бориляпти, терминал ертўласининг пойдевори ва деворларини қуриш ишлари якунланиш арафасида. “Экспорт” томонида эса янги терминал пойдеворини мустаҳкамлаш ишлари давом эттириляпти, мавжуд панжара демонтаж қилиняпти", — дейилади хабарда.
Ўзбекистон “Ғишт Кўприк” назорат-ўтказиш пункти реконструкциясини 2023 йил май ойида бошлаган. Ҳозирда қурилиш-монтаж ишлари якуний босқичда. Ҳудудни асфальтлаш, назорат-ўтказиш пункти олдида автотранспорт воситалари учун тўхташ жойларини қуриш ишлари давом эттириляпти.
Чегарада қайси ўтказиш пунктлари ишлаяпти
Қозоғистон-Ўзбекистон чегарасида олтита автотранспорт воситаларини ўтказиш пункти фаолият кўрсатиб келади.
Туркистон вилоятида:
- “Б. Қонисбаев”
- “Атамекен”
- “Қоплонбек”
- “Қазиғурт”
- “Жибек жоли” (2025 йил 5 февралдан реконструкция қилиш учун ёпиқ)
- “Целинный”
- “Сирдарё”
Манғистау вилоятида:
“Тажен” (2026 йил 1 январгача реконструкция қилиш учун ёпиқ)
Амалдаги назорат-ўтказиш пунктлари орқали кунига ўртача қуйидаги йўловчилар оқими ўтади: “Қоплонбек” пости орқали 36,8 мингга яқин, “Б.Қонисбаев” пости орқали 3,2 мингга яқин, “Целинный” пости орқали 730 нафарга яқин, “Сирдарё” назорат-ўтказиш пункти орқали яна 1,8 минг нафар фуқаро чегарадан ўтади.
Қандай чекловлар мавжуд
Қазиғурт назорат пункти
“Қазиғурт” божхона постида 2023 йил март ойида бошланган реконструкция ишлари муносабати билан жисмоний шахслар, енгил автомобиллар ва автобуслар ҳаракати вақтинча тўхтатилган. Ёпилишгача ҳар куни ўртача 4000 нафар фуқаро назорат-ўтказиш пункти орқали ўтган. Қайта очилиш 2025 йил ноябрь ойининг охирига режалаштирилган.
“Тажен”
“Тажен” назорат-ўтказиш пунктида ҳам жисмоний шахслар, енгил автомобиллар ва автобуслар ҳаракати вақтинча тўхтатилди. Бу 2026 йил 1 январгача давом этадиган реконструкция ишлари билан боғлиқ. Таъмирлашдан олдин назорат-ўтказиш пункти кунига тахминан 4000 кишига хизмат кўрсатган.
“Жибек жоли”
2025 йил 5 февралдан бошлаб Ўзбекистон томони билан келишилган ҳолда “Жибек жоли” ва “Ғишт Кўприк” назорат-ўтказиш пунктлари реконструкция қилиш учун тўлиқ ёпилди. Ёпилгунга қадар “Жибек жоли” орқали йўловчи ташиш кунига ўртача 30 минг кишини ташкил этган.
“Атамекен”
Қозоғистон 2025 йил 16 апрелда очилган “Атамекен” назорат-ўтказиш пунктини реконструкция қилишни якунлади. Бироқ Ўзбекистон янги кўприкда тарози ўлчагич ускуналари ва текширув-эътибор мажмуасини ўрнатиш ишларини давом эттиряпти.
“Шу муносабат билан юк автотранспорт воситалари «Атамекен» ва «Гулистон» (Ўзбекистон Республикаси) ўтказиш пунктлари ўртасидаги кўприкнинг бир томони орқали ҳаракатланяпти. Ўзбекистон томони пиёдалар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ушбу ишлар тугагунига қадар шахсларнинг назорат-ўтказиш пунктидан ўтишини вақтинча тақиқлаган. Чекловлар киритилгунга қадар “Атамекен” орқали кунига ўртача 3000 киши ўтган”, - дея қўшимча қилди Давлат даромадлари қўмитаси.
Эслатиб ўтамиз, “Жибек жоли” назорат-ўтказиш пункти 2025 йил февралидан бошлаб транспорт ҳаракати учун тўлиқ ёпилган.