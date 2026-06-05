Ўзбекистон аҳолисининг қарийб 56 фоизи меҳнатга лаёқатли
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38,2 млн нафарни ташкил этган.
Доимий аҳоли сонининг ёш гуруҳлари бўйича таркиби қуйидагича:
- меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар — 12,3 млн киши (32,1 %);
- меҳнатга лаёқатли ёшдагилар — 21,3 млн киши (55,8 %);
- меҳнатга лаёқатли ёшдан катталар — 4,6 млн киши (12,1 %).
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига мамлакатда 0–14 ёшдаги жами болалар сони 11 630 879 нафарни ташкил этган.