    Ўзбекистон 6 ойда Қозоғистонга 1 714 тонна мош экспорт қилди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь-июнь ойларида хорижга қиймати 30 млн АҚШ долларига тенг бўлган 32 859тонна мош экспорт қилган.

    мош
    Фото: ЎР миллий статистика қўмитаси

    “Мош экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4 160 тоннага камайган”, - дейилади хабарда.

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп мош экспорт қилган давлатлар:

    Хитой – 27 514 тонна

    Қозоғистон – 1 714 тонна

    Афғонистон – 1 017 тонна

    Нидерландия – 714 тонна

    Россия – 526 тонна

    Бошқа давлатлар – 1 374 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонга тижорат мақсадида келган хорижликлар сони 3,4 баробарга ошгани ҳақида хабар бергандик.

    Ляззат Сейданова
