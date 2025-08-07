10:12, 07 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 6 ойда Қозоғистонга 1 714 тонна мош экспорт қилди
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь-июнь ойларида хорижга қиймати 30 млн АҚШ долларига тенг бўлган 32 859тонна мош экспорт қилган.
“Мош экспорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4 160 тоннага камайган”, - дейилади хабарда.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп мош экспорт қилган давлатлар:
Хитой – 27 514 тонна
Қозоғистон – 1 714 тонна
Афғонистон – 1 017 тонна
Нидерландия – 714 тонна
Россия – 526 тонна
Бошқа давлатлар – 1 374 тонна.
