    16:09, 30 Декабрь 2025

    Ўзбекистон 5,4 минг тонна жийда экспорт қилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 30 та хорижий давлатга қиймати 9,1 млн АҚШ долларига тенг бўлган 5,4 минг тонна жийда экспорт қилган.

    Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,2 минг тоннага ёки 68,8 фоизга ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп жийда етказиб берган давлатлар:

    • Туркия – 2,1 минг тонна;
    • Хитой – 957,9 тонна;
    • Қозоғистон – 852,6 тонна;
    • Россия – 508 тонна;
    • Озарбайжон – 396,3 тонна;
    • Бошқа давлатлар – 568,8 тонна.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 30,9 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Шунингдек, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 15 та хорижий давлатга қиймати 245,9 минг АҚШ долларилик чинни экспорт қилган.

