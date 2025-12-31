OZ
    Ўзбекистон 23,8 минг тонна апельсин импорт қилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 11 та хорижий давлатдан қиймати қарийб 12 млн АҚШ долларига тенг бўлган 23,8 минг тонна апельсин импорт қилинган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,8 фоизга ошган.

    2025 йилнинг 11 ойида Ўзбекистонга энг кўп апельсин етказиб берган давлатлар:

    • Эрон – 12,2 минг тонна
    • БАА – 3,6 минг тонна
    • Миср – 2,9 минг тонна
    • Хитой – 2,3 минг тонна
    • ЖАР – 2 минг тонна
    • Бошқа давлатлар – 813,6 тонна

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 62 та хорижий давлатдан қиймати 256,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 1,1 млн тонна мандарин импорт қилинган.

    Шунингдек, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 8 та хорижий давлатдан қиймати 54,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 161,4 минг тонна банан импорт қилинган.

