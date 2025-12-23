Ўзбекистон 161,4 минг тонна банан импорт қилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 8 та хорижий давлатдан қиймати 54,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 161,4 минг тонна банан импорт қилинган.
Банан импортида Эквадор асосий етказиб берувчи давлат бўлиб қолмоқда. Эквадордан 145,9 минг тонна банан импорт қилинган бўлиб, ушбу мамлакат ҳиссасига жами импорт ҳажмининг 90 фоиздан ортиғи тўғри келган. Шунингдек, 13,9 минг тонна билан Хитой иккинчи ўринда қайд этилган.
ТОП–5 рўйхатда кейинги ўринларни Қозоғистон (565,8 тонна), Туркия (384,9 тонна) ва Қирғизистон (337,3 тонна) эгаллаган.
Шу билан бирга, импорт географияси аввалги йилга нисбатан қисқарган. 2024 йилнинг 11 ойида 12 та мамлакатдан банан импорт қилинган эди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 41 та хорижий давлатдан 15,6 млн АҚШ долларилик чинни маҳсулотлари импорт қилинган.