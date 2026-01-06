14:10, 06 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистон 2,3 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь–ноябрь ойларида хорижга қиймати қарийб 2,3 млрд АҚШ долларилик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган.
Ушбу кўрсаткич умумий экспортнинг 7,3 фоизини ташкил этган.
Экспорт қилинган тўқимачилик маҳсулотлари таркиби қуйидагича:
- Тайёр тўқимачилик маҳсулотлари – 52 %
- Ип-калава – 28 %
- Трикотаж мато – 11 %
- Газламалар – 6 %
- Пайпоқ маҳсулотлари – 2 %
- Гиламлар – 1 %
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида Ўзбекистондан хорижга қиймати 1,9 млрд АҚШ долларига тенг бўлган 2 млн тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.
Шунингдек, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 30 та хорижий давлатга қиймати 9,1 млн АҚШ долларига тенг бўлган 5,4 минг тонна жийда экспорт қилган.