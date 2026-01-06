OZ
    Ўзбекистон 2,3 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь–ноябрь ойларида хорижга қиймати қарийб 2,3 млрд АҚШ долларилик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган.

    тўқимачилик маҳсулотлари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткич умумий экспортнинг 7,3 фоизини ташкил этган.

    Экспорт қилинган тўқимачилик маҳсулотлари таркиби қуйидагича:

    • Тайёр тўқимачилик маҳсулотлари – 52 %
    • Ип-калава – 28 %
    • Трикотаж мато – 11 %
    • Газламалар – 6 %
    • Пайпоқ маҳсулотлари – 2 %
    • Гиламлар – 1 %

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида Ўзбекистондан хорижга қиймати 1,9 млрд АҚШ долларига тенг бўлган 2 млн тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.

    Шунингдек, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 30 та хорижий давлатга қиймати 9,1 млн АҚШ долларига тенг бўлган 5,4 минг тонна жийда экспорт қилган.

