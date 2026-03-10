Ўзбекистон 2028 йилга келиб қишлоқ хўжалиги ерларининг 80 фоизига сув тежовчи технологияларни жорий этади
TASHKENT. Kazinform — Кейинги 3 йил ичида расмий Тошкент қишлоқ хўжалиги ерларининг 80 фоизини сув тежовчи технологиялар билан қамраб олишни режалаштирган. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбирига берган суҳбатида Халқаро Оролни қутқариш жамғармасининг Ўзбекистондаги лойиҳаларини амалга ошириш агентлиги раҳбари Вадим Соколов маълум қилди.
“Ўзбекистонда сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш жадал суръатларда давом этмоқда. Натижада, 5 йил ичида 10 миллиард кубометр камроқ сув олинди, бу умумий ҳажмнинг 25 фоизини ташкил этади. Ўзбекистонда 4,3 миллион гектар суғориладиган ер мавжуд. Бугунги кунда унинг 2,6 миллион гектари ушбу технологиялар билан қопланган. Президент яқинда 2028 йилгача сув сектори стратегиясини тасдиқлади. Унга кўра, кейинги 3 йил ичида уларнинг ҳажми 3,5 миллион гектарга етказилиши керак. Шундай қилиб, уч йил ичида Ўзбекистондаги суғориладиган ерларнинг 80 фоизи сувни тежайдиган технологиялар билан қопланади”, — деди Вадим Соколов Kazinform мухбирининг саволига жавоб берар экан.
Унинг сўзларига кўра, ҳар йили Марказий Осиёдаги сув манбалари, шунингдек йирик дарёлар оқими камайиб боряпти. Шунинг учун барча манфаатдор давлатлар билан биргаликда ишлаш ва ҳаракатларни тизимлаштириш муҳимдир.
“Минтақадаги сув ҳажми ошмаяпти, аксинча, у йилдан-йилга камайиб боряпти. Шу муносабат билан минтақа мамлакатлари умумий режа қабул қилишлари ва бу йўналишдаги ҳаракатларни мувофиқлаштиришлари керак. Бир-бирларига техник ёрдам кўрсатиш ва лойиҳаларни ўзаро маслаҳатлашган ҳолда амалга ошириш ўринли. Бугун бизда бошқа йўл йўқ”, — деб таъкидлади эксперт.