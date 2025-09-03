OZ
Тренд:
    18:39, 03 Сентябрь 2025

    Ўзбекистон 18 та давлатга мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида Ўзбекистон 18 та хорижий давлатларга қиймати 10,5 млн АҚШ долларига тенг бўлган мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган.

    мебель
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    "Мебель ва мебель маҳсулотлари экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 949 минг АҚШ долларига ошган", - дейилади хабарда.

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 7 ойида энг кўп мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган давлатлар (АҚШ доллари):

    Россия – 4,4 млн

    Қозоғистон – 2,8 млн

    Озарбайжон – 1,2 млн

    Тожикистон – 808,2 минг

    Қирғиз Р. – 562,5 минг

    Арманистон – 187,6 минг

    Грузия – 105,4 минг

    Беларусь – 104,2 минг

    Бошқа давлатлар – 328,6 минг

    Теглар:
    Экспорт Статистика Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
