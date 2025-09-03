18:39, 03 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 18 та давлатга мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида Ўзбекистон 18 та хорижий давлатларга қиймати 10,5 млн АҚШ долларига тенг бўлган мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган.
"Мебель ва мебель маҳсулотлари экспорти қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 949 минг АҚШ долларига ошган", - дейилади хабарда.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 7 ойида энг кўп мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган давлатлар (АҚШ доллари):
Россия – 4,4 млн
Қозоғистон – 2,8 млн
Озарбайжон – 1,2 млн
Тожикистон – 808,2 минг
Қирғиз Р. – 562,5 минг
Арманистон – 187,6 минг
Грузия – 105,4 минг
Беларусь – 104,2 минг
Бошқа давлатлар – 328,6 минг