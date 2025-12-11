OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:09, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон 15,6 млн долларлик чинни маҳсулотларини импорт қилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 41 та хорижий давлатдан 15,6 млн АҚШ долларилик чинни маҳсулотлари импорт қилинган.

    чинни
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт қиймати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 33,3 фоизга ошган.

    2025 йилнинг 10 ойида Ўзбекистонга энг кўп чинни етказиб берган давлатлар (АҚШ долларида):

    • Хитой – 13,1 млн доллар
    • Туркия – 896,1 минг доллар
    • Россия – 355,7 минг доллар
    • Германия – 265,9 минг доллар
    • Италия – 200,7 минг доллар
    • Бошқа давлатлар – 843,9 минг доллар

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 9 та хорижий давлатдан қиймати қарийб 126,6 млн АҚШ долларига тенг бўлган 1 491 дона автобус ва микроавтобуслар импорт қилинган.

    Шунингдек, Ўзбекистон энг кўп қайси давлатлардан маҳсулот сотиб олаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Импорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!