20:06, 18 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 14 та мамлакатга ўрик экспорт қилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 14 та хорижий давлатларга қиймати 18,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 23,4 минг тонна ўрик экспорт қилган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 7 ойида энг кўп ўрик экспорт қилган давлатлар:
- Россия – 17 111 тонна
- Қозоғистон – 4 256 тонна
- Қирғиз Респ. – 1 249 тонна
- Украина – 305 тонна
- Беларусь – 218 тонна
- Ироқ – 142 тонна
- Озарбайжон – 40 тонна
- Польша – 39 тонна
- Бошқа давлатлар – 86 тонна
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда аҳолининг доллар сотиш ва сотиб олиш рекорди янгиланганлиги ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта музлатгич тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кондиционер тўғри келади?
Айни пайтда Ўзбекистонда қанча МЧЖ фаолият юритмоқда?