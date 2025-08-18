OZ
    Ўзбекистон 14 та мамлакатга ўрик экспорт қилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 14 та хорижий давлатларга қиймати 18,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 23,4 минг тонна ўрик экспорт қилган.

    ўрик
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 7 ойида энг кўп ўрик экспорт қилган давлатлар:

    • Россия – 17 111 тонна
    • Қозоғистон – 4 256 тонна
    • Қирғиз Респ. – 1 249 тонна
    • Украина – 305 тонна
    • Беларусь – 218 тонна
    • Ироқ – 142 тонна
    • Озарбайжон – 40 тонна
    • Польша – 39 тонна
    • Бошқа давлатлар – 86 тонна

