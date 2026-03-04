Ўтган йили Қозоғистонда техник ва касб-ҳунар таълими 145 минг ўринга кўпайди
ASTANА. Кazinform – Жаҳон иқтисодиёти инсон меҳнати табиатида туб ўзгаришларга юз тутаётган бир пайтда, касб-ҳунар ва техник таълим тизими юқори технологияли иқтисодиётнинг таянчига айланди. Қозоғистон техник ва касб-ҳунар таълими (ТКҲТ) соҳасини ривожлантириш учун тизимли ва кенг кўламли ислоҳотларни амалга оширмоқда.
2025 йилда Ишчи касблари йили доирасида коллежлар учун давлат таълим буюртмаси 145 минг ўринга кўпайтирилди. Уларнинг 70 фоизи техник ва технологик соҳаларга ажратилди. Бу мамлакат иқтисодиётининг реал сектори учун зарур бўлган кадрларни тайёрлаш йўлидаги аниқ қадамдир.
Иш берувчилар билан биргаликда 11 мингдан ортиқ таълим дастурлари ишлаб чиқилди. Улар профессионал стандартлар ва WorldSkills талабларига асосланган бўлиб, бу қозоғистонлик талабаларнинг компетенцияларини халқаро даражага кўтаради.
Ўтган йили Қозоғистон терма жамоаси Данияда бўлиб ўтган EuroSkills Herning 2025 чемпионатида 7 та "Энг яхши медальон"ни қўлга киритди. Бу техник таълим сифатининг халқаро миқёсда тан олинганлигидан далолат беради.
Ахборот технологиялари соҳасида онлайн ўқитиш қонун билан жорий этилди. Коллежларда дастурлаш, киберхавфсизлик, маълумотларни таҳлил қилиш ва сунъий интеллект асослари каби соҳалар кенг ўргатилади. Натижада битирувчилар меҳнат бозорига тез мослашадиган рақобатбардош мутахассисларга айланмоқдалар.
Ҳозирда корхоналардан мақсадли давлат буюртмалари доирасида қарийб 43 минг талаба таҳсил олмоқда. Улардан қарийб 8 минг нафари ўқишни тугатиб, доимий иш топди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон коллежлари талабалари 152 давлатда амал қилувчи сертификатларга эга бўлишлари мумкин.