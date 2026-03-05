Ўтган йили Қозоғистонда 366 та педиатрия бўлими очилди - вазирлик
ASTANA. Kazinform - ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги болалар тиббиёти соҳасини мустаҳкамлаш бўйича олиб борилган ишлар натижасида ўтган йили 366 та педиатрия бўлими очилганини маълум қилди.
Вазирлик маълумотларига кўра, болаларни парвариш қилишни ташкил этишдаги ўзгаришлар ҳудудларни қисқартириш ёки тизимни заифлаштиришга эмас, балки болаларни тиббий қўллаб-қувватлашнинг кенгайтирилган комплекс моделини жорий этишга қаратилган.
Болаларни ҳар томонлама тиббий қўллаб-қувватлашни таъминлаш ва ихтисослаштирилган ёрдамни кучайтириш мақсадида 2025 йил июнь ойидан бошлаб яшаш жойидаги поликлиникаларда 366 та педиатрия бўлими иш бошлади.
Педиатрия бўлимларини яратишнинг асосий мақсадлари болаларнинг туғилишдан бошлаб соғлиғини тизимли равишда кузатиб бориш, ривожланиш бузилишларини эрта аниқлашни кучайтириш, кўп тармоқли ёндашувни жорий этиш, умумий амалиёт шифокорлари ва педиатрлар ўртасидаги мувофиқлаштиришни ошириш ва ихтисослаштирилган ёрдамни оиланинг яшаш жойига яқинлаштиришдан иборат.
Бўлимлар таркибига қуйидагилар киради:
- педиатр хоналари,
- Ривожланиш ва эрта аралашув марказлари,
- Патронаж хизмати шифокор- супервайзер хонаси,
- ҳамширалик хоналари,
- болалар ривожланиши бўйича мутахассислар,
- овқатланиш ресурс маркази,
- шовқинни изоляция қилувчи аудиологик скрининг хонаси,
- эмлаш хонаси ва мактаб тиббиёти хонаси.
Янги туғилган чақалоқлар, 3 ёшгача бўлган болалар ва алоҳида эҳтиёжли болаларга алоҳида эътибор қаратилади. Агар ривожланиш аномалиялари аниқланса, бола ривожланиш ва эрта аралашув марказига юборилади, у ерда унга педиатр, патронаж ҳамшираси, реабилитолог, логопед, психолог ва бошқа мутахассислардан иборат кўп тармоқли гуруҳ ҳамроҳлик қилади.
2025 йилдан бери бирламчи тиббий ёрдам ташкилотлари негизида 336 та ривожланиш ва эрта аралашув марказлари фаолият юритмоқда. Йил давомида ушбу марказларда 72 мингдан ортиқ болага маслаҳат берилди ва ривожланиш бузилишларини аниқлаш даражаси 21,5 фоизга ошди.
Тиббий ёрдамдан ташқари, ота-оналарга болаларни парвариш қилиш, овқатланиш, ривожланиш ва тарбиялаш бўйича тушунтириш ишлари ҳам кўрсатилмоқда.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳозирги бирламчи тиббий ёрдам модели оилага йўналтирилган ёндашувга асосланган. Оила ягона тизим сифатида қаралади ва тиббий ёрдам ҳар томонлама ва узлуксиз тақдим этилади. Ушбу моделда умумий амалиёт шифокорлари болаларни ҳам ўз ичига олган барча оила аъзоларининг соғлиғини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги педиатрия хизматларини мустаҳкамлаш ва ҳар бир бола учун малакали тиббий ёрдамдан фойдаланишни таъминлаш устида ишлашни давом эттиришини маълум қилди.