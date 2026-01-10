OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:22, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Ўтган йили Қозоғистон заводлари 170 мингдан ортиқ автомобиль ишлаб чиқарган

    ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Қозоғистондаги заводлар 171 144 та автомобиль ишлаб чиқарган.

    Китай ограничивает расход топлива для автомобилей
    Фото: Xinhua

    “2025 йилда Қозоғистонда умумий қиймати 2,3 триллион тенгедан ортиқ бўлган барча турдаги 171 144 та транспорт воситаси (енгил автомобиллар, автобуслар, юк машиналари) ишлаб чиқарилган. Бир йил олдин 1,9 триллион тенгега тенг 145 290 та транспорт воситаси ишлаб чиқарилган эди (+17,8%). Бу, ўз навбатида, Қозоғистон автомобилсозлик саноати тарихидаги энг яхши натижадир. Йил натижаларига кўра, саноат ишлаб чиқариш саноатининг умумий ҳажмининг 8 фоизини ташкил этади ва унинг машинасозлик соҳасидаги улуши 41,7 фоизни ташкил этади”, - дейди "Қозоғистон автомобилсозлик иттифоқи" (ҚАИ) хабарида.

    Ўтган йили заводларга янги ускуналар етказиб бериш ва автомобиль компонентларини ишлаб чиқариш ҳисобига ишлаб чиқаришга 113,6 миллиард тенге инвестиция киритилди. Алмати ва Қостанайда янги заводлар - Astana Motors Manufacturing Kazakhstan ва Kia Qazaqstan ишга туширилди. Бу иш ўринларининг кўпайишига ёрдам берди, саноат мутахассислари сони 11 153 кишига етди.

    Теглар:
    Автомобилсозлик Транспорт Ишлаб чиқариш Автомобиль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!