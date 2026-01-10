Ўтган йили Қозоғистон заводлари 170 мингдан ортиқ автомобиль ишлаб чиқарган
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Қозоғистондаги заводлар 171 144 та автомобиль ишлаб чиқарган.
“2025 йилда Қозоғистонда умумий қиймати 2,3 триллион тенгедан ортиқ бўлган барча турдаги 171 144 та транспорт воситаси (енгил автомобиллар, автобуслар, юк машиналари) ишлаб чиқарилган. Бир йил олдин 1,9 триллион тенгега тенг 145 290 та транспорт воситаси ишлаб чиқарилган эди (+17,8%). Бу, ўз навбатида, Қозоғистон автомобилсозлик саноати тарихидаги энг яхши натижадир. Йил натижаларига кўра, саноат ишлаб чиқариш саноатининг умумий ҳажмининг 8 фоизини ташкил этади ва унинг машинасозлик соҳасидаги улуши 41,7 фоизни ташкил этади”, - дейди "Қозоғистон автомобилсозлик иттифоқи" (ҚАИ) хабарида.
Ўтган йили заводларга янги ускуналар етказиб бериш ва автомобиль компонентларини ишлаб чиқариш ҳисобига ишлаб чиқаришга 113,6 миллиард тенге инвестиция киритилди. Алмати ва Қостанайда янги заводлар - Astana Motors Manufacturing Kazakhstan ва Kia Qazaqstan ишга туширилди. Бу иш ўринларининг кўпайишига ёрдам берди, саноат мутахассислари сони 11 153 кишига етди.