Ўсмирлар Осиё ўйинлари: боксчи Досжан Жумақан чемпион бўлди
ASTANА. Каzinform – Қозоғистон миллий бокс жамоаси Манама (Баҳрайн) шаҳрида бўлиб ўтаётган Ўсмирлар Осиё ўйинларида яна бир медални қўлга киритди.
Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, бу сафар Досжан Жумақан 54 кг вазн тоифасида финалда ғалаба қозонди. У олтин медал учун баҳсда эронлик Матин Чамипани мағлуб этди.
Шундай қилиб, у миллий терма жамоа саватига иккинчи олтин медални қўшиб қўйди. Бунгача Жумағали Нурмахан (50 кг гача) олтин медални қўлга киритган эди.
Арман Мирсабит Ўсмирлар Осиё ўйинларида бокс бўйича кумуш медални қўлга киритган эди.
Камила Қапан Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Ўсмирлар Осиё ўйинларида қозоғистонлик икки дзюдочи олтин медални қўлга киритди.