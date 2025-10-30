OZ
    10:09, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўсмирлар Осиё ўйинлари: Қозоғистонлик икки дзюдочи олтин медални қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик дзюдочилар Еркен Бекали ва Фатима Супиғалиева Манама (Баҳрайн) шаҳрида бўлиб ўтган Ўсмирлар Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди, деб хабар берди Миллий Олимпия қўмитаси.

    дзюдочилар
    Фото: МОҚ

    Дзюдочи Еркен Бекали 66 кг вазн тоифасида финалда ғалаба қозонди. Бекали ҳал қилувчи жангда афғонистонлик спортчи Башир Қодирини мағлуб этди.

    дзюдочи
    Фото: Арлан Олжабай, ҚР МОҚ

    Фатима Супиғалиева эса 52 кг вазн тоифасида ғолиб чиқди. Фатима финалда Милена Боруболотовага (Қирғизистон) қарши курашди.

    Натижада қозоғистонлик курашчи иппон билан ғалаба қозонди.

    дзюдочи
    Фото: ҚР МОҚ

     

     

