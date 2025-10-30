10:09, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўсмирлар Осиё ўйинлари: Қозоғистонлик икки дзюдочи олтин медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик дзюдочилар Еркен Бекали ва Фатима Супиғалиева Манама (Баҳрайн) шаҳрида бўлиб ўтган Ўсмирлар Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди, деб хабар берди Миллий Олимпия қўмитаси.
Дзюдочи Еркен Бекали 66 кг вазн тоифасида финалда ғалаба қозонди. Бекали ҳал қилувчи жангда афғонистонлик спортчи Башир Қодирини мағлуб этди.
Фатима Супиғалиева эса 52 кг вазн тоифасида ғолиб чиқди. Фатима финалда Милена Боруболотовага (Қирғизистон) қарши курашди.
Натижада қозоғистонлик курашчи иппон билан ғалаба қозонди.