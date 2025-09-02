10:29, 02 Сентябрь 2025 | GMT +5
US Open: Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасидаги турнирни муваффақиятли бошлади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасидаги АҚШ очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик спортчи илк учрашувини мусобақага махсус таклифнома олган америкалик Рошан Сантошга қарши ўтказди.
Ҳар икки сет 6:3 ҳисобида Занғар Нурланули фойдасига ҳал бўлди.
Учрашув 1 соат 16 дақиқа давом этди.
Занғар Нурланули 1/8 финалга чиқиш учун Польша вакили Алан Важни ёки бошқа бир америкалик Райан Козад билан беллашади.
