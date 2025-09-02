OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    02 Сентябрь 2025

    US Open: Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасидаги турнирни муваффақиятли бошлади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасидаги АҚШ очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига йўл олди.

    Занғар Нурланули
    Фото: Қозоғистон теннис федерацияси

    Қозоғистонлик спортчи илк учрашувини мусобақага махсус таклифнома олган америкалик Рошан Сантошга қарши ўтказди.

    Ҳар икки сет 6:3 ҳисобида Занғар Нурланули фойдасига ҳал бўлди.

    Учрашув 1 соат 16 дақиқа давом этди.

    Занғар Нурланули 1/8 финалга чиқиш учун Польша вакили Алан Важни ёки бошқа бир америкалик Райан Козад билан беллашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Бублик АҚШ очиқ чемпионатида дунёнинг 1-ракеткасига қарши ўйнаши ҳақида ёзган эдик.

