US Open: Александр Бублик илк ғалабасини қўлга киритди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 16-ракеткаси Александр Бублик US Open мусобақасининг иккинчи босқичига чиқди.
Турнирнинг 15-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи учрашувини рейтингда 253-ўринни эгаллаган америкалик Жеффри-Жон Вулфга қарши ўтказди.
Биринчи сетда Вулф 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди, аммо Бублик ҳисобни тенглаштирди. Ҳисоб 4:4 бўлганида, қозоғистонлик спортчи брейк қилди ва кейин ўз геймида ғалаба қозонди — 6:4.
Бублик иккинчи сетни брейк билан бошлаган бўлса-да, Вулф реванш олди — 2:2. Бироқ, Александр рақибини мағлуб этишга муваффақ бўлди — 6:2.
Учинчи сетда америкалик теннисчи 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди ва бу устунликни сақлаб қолди — 6:3.
Тўртинчи сетда қозоғистонлик спортчи таслим бўлмади — 6:1.
2 соат 12 дақиқа давом этган ўйинда Бублик 18 та эйс ва 8 та брейк-пойнтдан 7 тасини фойдаланди. Вулф 4 та эйс, 3 та брейк (8 та брейк-пойнт) билан чекланди.
Учинчи босқичга чиқиш учун А. Бублик дунёнинг 67-ракеткаси, француз Адриан Маннарино ёки 42-ўринни эгаллаган аргентиналик Тьяго Агустин Тиранте билан тўқнаш келади.
Ўтган йили А. Бублик US Open мусобақасида тўртинчи босқичга қадар етиб борган ва у ерда дунёнинг 1-ракеткаси италиялик Янник Синнерга 1:6, 1:6, 1:6 ҳисобида ютқазган эди. Бу йил Синнер "Катта дубулға" турнирида иштирок этмайди.
Аёллар ўртасида яккалик баҳсларида Қозоғистондан иштирок этадиган Елена Рибакина ва Юлия Путинцеванинг ўйинлари 1 сентябрга белгиланган. Е. Рибакина 17 ёшли америкалик Тея Фродинга, Ю. Путинцева эса швейцариялик Белинда Бенчичга қарши ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина дунё рейтингида 1-ўринга кўтарилди.