Ўрта йўлак орқали юк ташиш ҳажми ошади
ASTANА. Кazinform – 2 июнь куни Грузиянинг Ахалкалаки шаҳридаги темир йўл логистика мажмуасида Боку-Тбилиси-Карс (БТК) темир йўл линиясининг модернизация қилинган қисмини фойдаланишга топшириш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Очилиш маросимида Грузия Бош вазири Иракли Кобахидзе, Озарбайжон рақамли ривожланиш ва транспорт вазири Рашад Набиев, Грузия иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазири Мариам Квривишвили ва Туркия транспорт ва инфратузилма вазири Абдулқодир Уралўғли иштирок этди.
Тадбирда Қозоғистон ва Ўзбекистон вакиллари, дипломатик корпус аъзолари ва минтақанинг халқаро ҳамкорлари ҳам иштирок этишди.
Грузия иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазирлиги маълумотларига кўра, Боку-Тбилиси-Карс темир йўл линияси Озарбайжон, Грузия ва Туркиянинг Европа ва Осиё ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлашга қаратилган қўшма стратегик лойиҳасидир.
Модернизация ишлари доирасида 180 километрлик Марабда-Карцахи участкаси тўлиқ таъмирланди. Шундан 153 километри реконструкция қилинди ва яна 27 километри Европа стандартларига мувофиқ янги темир йўл линияси қурилди.
Лойиҳа тўлиқ ишга туширилгандан сўнг, темир йўлнинг қуввати йилига 5 миллион тоннага етиши кутилмоқда. Бу Ўрта йўлак орқали транзит ҳажмини сезиларли даражада оширади ва минтақанинг Евроосиёдаги асосий логистика йўналишларидан бири сифатидаги мавқеини мустаҳкамлайди.
Глобал савдо занжирларининг қайта тузилиши, Хитой ва Европа ўртасидаги транзит ҳажмининг ошиши ва Транскаспий халқаро транспорт йўналиши ролининг кучайиши фонида БТК йўналиши аҳамияти сезиларли даражада ошди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, таъмирланган участканинг фойдаланишга топширилиши контейнер ташишни тезлаштиради, муқобил йўналишларга юкни камайтиради ва Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ мамлакатларининг экспорт ва транзит имкониятларини кенгайтиради.
Таъмирланган автомагистрал транзит вақтини қисқартиради. Ҳозирда Хитойнинг Сиань шаҳридан Европа Иттифоқи чегарасига юкларни етказиб бериш 13-14 кун давом этади. Бу йўналиш денгиз транспортидан анча тезроқ ва ҳаво транспортидан иқтисодий жиҳатдан самаралироқ.
Лойиҳанинг якунланиши 18 май куни Грузия делегациясининг Бокуга ташрифи чоғида Озарбайжон ва Грузия ўртасидаги икки томонлама мувофиқлаштириш кенгашининг протоколи имзолангандан сўнг мумкин бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Грузия экспорти йил бошидан бери 20 фоиздан ортиққа ошди.