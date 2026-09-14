"Ўн икки йил олдин" — Илон Маск сунъий интеллектнинг хавфи ҳақида огоҳлантирганини эслатди
ASTANА. Кazinform - Америкалик тадбиркор Илон Маск 12 йил олдин қилган огоҳлантирганини эслаб, сунъий интеллектнинг янада кучли моделларини ишлаб чиқишни секинлаштириш таклифини қўллаб-қувватлади. У бу ҳақда Х саҳифасида ёзган.
Anthropic бош директори Дарио Амодеи илгари потенциал хавфсизлик таҳдидлари туфайли сунъий интеллект ривожланишини вақтинча секинлаштиришга чақирган эди. Маск бу таклифни қўллаб-қувватлади.
Тадбиркор 2014 йилдаги постига жавобан "Ўн икки йил олдин" деб ёзган эди. Ўша пайтда у сунъий интеллектнинг потенциал таҳдиди ядровий қуролдан ҳам каттароқ бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди.
Бошқа мутахассислар ҳам сунъий интеллектнинг тез ривожланишидан хавотир билдирмоқдалар. Anthropic тадқиқотчи Жейкоб Коксон технологик пойга дунёни "қайтиб бўлмайдиган нуқта"га яқинлаштираётгани ва 2027 йил охирига бориб ўта хавфли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини айтиб, бу соҳани тарк этишини эълон қилди.