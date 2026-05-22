Ўмонда қоятошларга чизилган қадимий расмлар топилди
ASTANА. Кazinform – Ўмонда Шимолий Ал-Батина вилоятида ноёб петроглифлар – қоятошга чизилган қадимий расмлар топилди. Бу мамлакатда янги археологик ёдгорликка айланди, деб хабар беради TV BRICS.
Топилган артефактлар юзасида одамлар, ҳайвонлар ва геометрик шаклларга ўхшаш тасвирлар ўйилган тошлардир.
Вазирлик маълумотларига кўра, ушбу кашфиёт Ўмонда археологик ёдгорликларни аниқлаш ва сақлаш бўйича олиб борилаётган ишларнинг бир қисми сифатида амалга оширилди.
Бундай топилмалар олимларнинг қадимги одамларнинг турмуш тарзи ва ўша даврнинг табиий шароитлари ҳақидаги тушунчаларини кенгайтиради.
Ҳозирда мутахассислар ушбу жойни ўрганишда давом этмоқдалар. Бундан ташқари, тарихий ва туристик қийматини ошириш мақсадида ёдгорликни сақлаш ва тиклаш чоралари кўрилди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, ушбу ёдгорлик Ўмонда бой маданий меросининг энг муҳим гувоҳликларидан биридир.
