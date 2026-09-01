Улитау вилоятида 80 ўринли янги мактаб очилди
JEZQAZĞAN. Кazinform — Билимлар кунида Жанаарқа тумани Манадир қишлоғида 80 ўринли янги мактабнинг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
Янги таълим муассасаси "Ноқонуний ўзлаштирилган мулкни давлатга қайтариш тўғрисида"ги қонун доирасида давлатга қайтарилган маблағлар ҳисобидан қурилди.
Замонавий мактабда ўқувчиларнинг сифатли таълим олиши ва ҳар томонлама ривожланиши учун барча зарур шароитлар мавжуд. Таълим муассасасида 18 та ўқув хонаси, робототехника хонаси, спорт зали, шунингдек, баскетбол ва футбол майдонлари мавжуд.
Мактабнинг очилиш маросимида Улитау вилояти ҳокими Есет Байкен, вилоят прокурори Жасулан Еламанов ва вилоят маслиҳати раиси Бауржан Шинғисов иштирок этиб, ўқитувчилар ва ўқувчиларни янги ўқув йили билан табрикладилар.
— Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг топшириқларига мувофиқ ва Ҳукумат кўмагида Қозоғистон Республикаси Бош прокуратураси ташаббуси билан ташкил этилган махсус давлат жамғармаси ҳисобидан ҳудудларда ижтимоий ва инфратузилма объектлари қурилмоқда.
Ушбу фонддан Улитау вилоятига 20 миллиард тенгедан ортиқ маблағ ажратилди ва унинг маблағлари ҳисобидан 17 дан ортиқ объект қурилмоқда. Улардан 12 таси шу йил охирига қадар қуриб битказилиши ва фойдаланишга топширилиши режалаштирилган, — деди вилоят ҳокими.
Бугунги кунда Улитау вилоятида 86 та мактаб фаолият юритмоқда. Таълим муассасаларида 41 671 ўқувчи таҳсил олмоқда. Айни пайтда ҳудуддаги барча таълим муассасалари янги ўқув йилини тегишли тайёргарлик билан бошлади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Манадир станциясида янги мактаб қуриш учун махсус давлат жамғармасидан 1,2 миллиард тенге ажратилди.