Угандаликлар дунёдаги энг ёш монарх билан видолашдилар
ASTANА. Кazinform – Уганданинг анъанавий Торо қироллиги қироли, узоқ вақтдан бери дунёдаги энг ёш монарх деб ҳисобланган Ойо Нимба Кабамба Игуру Рукиди IV аждодлари дафн этилган Карамби қабристонига дафн қилинди, деб хабар берди Московский комсомолец.
Ойонинг вориси, телебошловчи Эдвард Рукиди Киджанангома Карамби қироллик қабристонида Ойонинг қабрига тўққизта кофе донасини ташлади, бу эса Уганданинг ғарбий қисмидаги қиролликка расмий равишда ҳокимият ўтказилишини англатади.
Ойо 1995 йилда уч ёшида тахтга ўтирди ва жаҳон оммавий ахборот воситаларининг эътиборини тортди. Унинг болалигидаги тож ва қироллик либосларини кийган суратлари бутун дунёга тарқалди. У ўтган ой Қўшма Штатларда саратон касаллигини даволаш пайтида 34 ёшида вафот этди.
Уганда давлат раҳбарини сайлов орқали сайлайди. Бироқ, мамлакатда ҳали ҳам Британия мустамлакачилик ҳукмронлигидан олдинги бир нечта қироллик оилалари мавжуд. Улар анъанавий ўзига хослик ва мероснинг устунидир.
Ойонинг дафн маросимидан олдинги черков маросимида йиғилганлар унинг БМТнинг хайрихоҳ элчиси, ОИВ ва ОИТСга қарши кураш тарафдори ва хотиржам ва хушчақчақ йигит сифатидаги фаолиятини эслашди.
— У қирол бўлганига ва кўпчилик ҳеч қачон зиммасига олмаган масъулиятни ўз зиммасига олганига қарамай, ҳеч қачон болалик, хушчақчақ табиатини йўқотмаган, — деди унинг синглиси Рут Комонтейл.
Қироллик қўриқчилари тобутни пойтахт Форт Портал кўчалари бўйлаб қироллик қабристонига олиб боришди. Дафн маросимида минглаб одамлар иштирок этишди.
Ойонинг дафн маросими у тахтга ўтирганидан роппа-роса 31 йил ўтгач бўлиб ўтди. Маросим қироллик оиласи ичида ворислик борасида бир неча кун давом этган тортишувлардан сўнг бўлиб ўтди.
Чоршанба куни қироллик оиласи аъзолари қўмитаси Ойонинг амакиваччаси, UBC давлат телерадиокомпаниясининг янгиликлар бошловчиси ва муҳаррири Киджанангома янги қирол этиб сайланганини эълон қилди.
Бироқ, марҳум қиролнинг яқин қариндошлари тахт вориси унинг васиятномасида кўрсатилганидек, илгари номаълум бўлган ўғли бўлиши кераклигини айтишди. Ойо ҳеч қачон уйланмаган. Қироллик бош вазири унинг ўлимини эълон қилмагунча, ҳеч ким унинг фарзандлари борлигини билмаган.
Киджанангома тарафдорлари Ойо оиласи тахмин қилинаётган ўғил ҳақида ҳатто асосий маълумотларни ҳам бермаганини таъкидламоқда.
Музокаралардан хабардор манбанинг сўзларига кўра, Уганда расмийлари жума куни Киджанангома учун тахтнинг берилишини таъминладилар.
Эслатиб ўтамиз, Угандада йўл-транспорт ҳодисасида 14 киши ҳалок бўлди.