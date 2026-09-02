UFC: Асу Алмабаевнинг кейинги жанги санаси маълум бўлди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик файтер Асу Алмабаевнинг (24-3) мураббийи Эдуард Базров шогирди кейинги жангини қачон ўтказишини маълум қилди, деб хабар беради Sports.kz.
Эдуард Базровнинг сўзларига кўра, Асу Алмабаевнинг кейинги жанги 21 ноябрь куни Қатарда бўлиб ўтади. Бироқ, қозоғистонлик спортчининг рақиби ҳали номаълум.
Алмабаев дастлаб Брэндон Ройвал билан жанг қилиши режалаштирилган эди. Бироқ, америкалик жангчи оилавий шароит ва енгил жароҳат туфайли жангдан воз кечди.
Мураббий янги рақибнинг номи тез орада эълон қилинишини айтди. У жанг шартномаси ҳали имзоланмаганлиги сабабли, потенциал номзодларни айтмади. Базровнинг сўзларига кўра, Алмабаевга юқори рейтингга эга жангчилардан бири билан жанг кафолатланган.
Эслатиб ўтамиз, Асу Алмабаев Истанбулдаги турнирда чемпионлик унвонини қўлга киритди.