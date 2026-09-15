Учта технология гиганти сунъий интеллект учун ягона стандартни ишлаб чиқади
ASTANА. Кazinform — АҚШда сунъий интеллект моделларининг ривожланиш суръатини секинлаштириш бўйича давом этаётган мунозаралар фонида Anthropic, Google ва OpenAI каби етакчи технология компаниялари сунъий интеллект соҳасида стандартларни ишлаб чиқиш учун махсус орган яратиш имкониятини кўриб чиқмоқдалар. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Сунъий интеллект моделларининг ривожланиш суръатини секинлаштириш чақириқларидан сўнг, АҚШда ушбу технологияни тартибга солиш бўйича таклифлар бўйича муҳокамалар давом этмоқда.
CNN хабар беришича, номаълум манбалар Anthropic, Google ва OpenAI соҳада умумий стандартларни аниқлаш учун алоҳида орган яратиш имкониятини муҳокама қилаётганини хабар қилишди.
Манбаларга кўра, музокараларнинг бошланишига Anthropic тадқиқотчиси Жейкоб Коксоннинг истеъфоси эмас, балки июль ойида Google DeepMind компанияси асосчиларидан бири Демис Хассабис томонидан чоп этилган мақола туртки бўлган. Хассабис ўз мақоласида АҚШ бошчилигидаги сунъий интеллект учун стандартларни ишлаб чиқиш бўйича ташкилот яратишни таклиф қилди.
Музокаралардан хабардор манбалар АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ҳозир бўлишига қарамай, музокаралар давом этаётганини айтишди. Бундан ташқари, технология етакчилари ҳали сунъий интеллектни тартибга солиш масаласида келишувга эриша олишмаган.
Хассабис ўз мақоласида давлат назорати остида ва давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорликка асосланган ташкилот яратишни таклиф қилди. Унинг фикрича, бундай муассаса сунъий интеллектнинг илғор моделларини амалиётга жорий этишдан олдин махсус синовлар ўтказиши керак.
Сунъий интеллект соҳасида ишлайдиган Американинг Anthropic компанияси бош директори Дарио Амодеи 12 сентябрь куни компания веб-сайтида мақола эълон қилди. Бу компания тадқиқотчиси Жейкоб Коксон сунъий интеллект масалалари учун етарлича масъул эмаслигига ишониб, лавозимидан истеъфога чиққанидан кейин юз берди.
Амодеи сунъий интеллект технологиясининг геометрик прогрессияси инсоннинг бу тизимларни тушуниш ва бошқариш қобилиятидан ошиб кетиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Шу муносабат билан у технологияларни ривожлантириш суръатини секинлаштириш ва уни бошқариш имкониятларини кенгайтиришни таклиф қилди.
Илон Маск Амодеининг таклифини қўллаб-қувватлади. Anthropic раҳбари сунъий интеллект билан шуғулланадиган компанияларни бирлаштириш, хавфсизлик стандартларини белгилаш ва сунъий интеллект технологияларини бозорга олиб чиқиш суръатини тартибга солувчи аниқ қоидаларни ишлаб чиқиш зарурлигини айтди. Маск Х ижтимоий тармоғида: "Дарио ҳақ", деб ёзди.
OpenAI бош директори Сэм Альтман ҳам ушбу таклифга қўшилди ва мустақил баҳолаш борасида шунга ўхшаш чоралар кўришини эълон қилди.
Амодеи ўз мақоласида АҚШ маъмурияти Хитойга чиплар экспортига чекловларни кучайтириши ва Хитой сунъий интеллект лабораторияларига махсус "дистиллаш" усули ёрдамида Америка компанияларининг моделларидан маълумотларни олишига йўл қўймаслиги кераклигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Google имо-ишора тилини матнга айлантирадиган сунъий интеллектни тақдим этди.