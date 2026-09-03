Uber ходимларини тахминан 10% га қисқартиради
ASTANА. Кazinform — Uber ташкилий тузилмасини соддалаштириш ва қарор қабул қилишни тезлаштириш учун ишчи кучининг тахминан 10% ни қисқартиришини эълон қилди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
Компания бош директори Доро Хосровшоҳи ходимларга йўллаган мурожаатида компания бошқарув тизимини соддалаштириши ва жамоалар ишини қайта ташкил этишини айтди. Баъзи ходимларнинг вазифалари ҳам ўзгариши мумкин.
Компания ходимлари тахминан 10% га қисқартирилади. Ишдан бўшатиладиган ходимларнинг аксарияти олдиндан хабардор қилинган.
Компания маълумотларига кўра, бу қарор компаниянинг молиявий аҳволи ёки ходимларнинг фаолияти билан боғлиқ эмас. Асосий мақсад компания ўсиб бориши билан мураккаблашиб бораётган иш тузилмасини соддалаштириш ва қарорларни тезроқ қабул қилишдир.
Uber раҳбарияти янада ихчам ва содда ташкилий тузилма тезроқ қарор қабул қилиш имконини беради, деб ҳисоблайди. Қисқартириш натижасида тежалган маблағлар компанияни ривожлантириш, инновациялар ва келажакдаги инвестицияларга йўналтирилади.
Эслатиб ўтамиз, BМW саккиз минг иш ўрнини қисқартиришини маълум қилди.