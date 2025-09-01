Тяньцзиньдаги ШҲТ саммитида 20 та ҳужжат имзоланди
ASTANA. Kazinform – Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгаши йиғилишида 20 та ҳужжат қабул қилинди, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгаши мажлисида қуйидаги ҳужжатлар имзоланди:
1. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг Тяньцзинь декларацияси;
2. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгаши мажлиси якунлари бўйича ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисидаги қарори;
– Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг 2035 йилгача ривожланиш стратегияси;
– Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатларнинг 2026-2030 йилларга мўлжалланган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти маконида экстремистик мафкурага қарши курашиш дастури;
– Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотининг 2030 йилгача бўлган даврда энергетика соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”;
3. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашининг Лаос Халқ Демократик Республикасига Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг мулоқот бўйича ҳамкори мақомини бериш тўғрисидаги қарори;
4. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг Шанхай ҳамкорлик ташкилотига Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигида кузатувчи мақоми бериш тўғрисидаги қарори;
5. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар Давлат раҳбарлари кенгашининг “Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ҳамкори” мақоми тўғрисидаги қарори;
6. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг Қирғизистон Республикасининг Шолпан-Ота шаҳрини 2025-2026 йилларда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг туристик ва маданий пойтахти деб эълон қилиш тўғрисидаги қарори;
7. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашининг ШҲТ Бош котибига ҳужжатларни имзолаш ҳуқуқини бериш тўғрисидаги қарори;
– Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва Хитой Халқ Республикаси Ҳукумати ўртасида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Котибиятининг ХХРга ташрифи шартлари тўғрисидаги 2004 йил 17 июндаги Битимга Протокол;
– Шанхай ҳамкорлик ташкилоти котибияти ва Росконгресс жамғармаси ўртасида ўзаро англашув меморандуми;
8. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг ўтган йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисидаги қарори;
– Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Бош котибининг Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг ўтган йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи;
– Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Минтақавий аксилтеррор тузилмаси Кенгашининг Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Минтақавий аксилтеррор тузилмасининг 2024 йилга мўлжалланган фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи.
9. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар ўртасида Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Наркотикларга қарши кураш маркази тўғрисидаги битим;
10. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар ўртасида Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатларнинг хавфсизлик муаммоларига қарши курашиш универсал маркази тўғрисидаги битим;
11. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг Иккинчи жаҳон уруши тугаши ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ташкил топганининг 80 йиллиги муносабати билан баёноти;
12. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг рақамли иқтисодиётда ҳамкорликни мустаҳкамлаш тўғрисидаги баёноти;
13. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг энергияни барқарор ривожлантириш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги баёноти;
14. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг “яшил” саноат соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги декларацияси;
15. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг сунъий интеллект соҳасида халқаро ҳамкорликни янада чуқурлаштириш тўғрисидаги декларацияси;
16. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг кўп томонлама савдо тизимини қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги декларацияси;
17. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг глобал гиёҳвандлик муаммоларини самарали ҳал этиш ва уларга қарши курашиш тўғрисидаги декларацияси;
18. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашининг илмий-техникавий ва инновацион ҳамкорлик тўғрисидаги декларацияси;
19. Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар ваколатли вазирлик ва идоралари раҳбарларининг Барқарор ривожланиш соҳасида сармоявий ҳамкорликни мустаҳкамлаш тўғрисидаги декларацияси;
20. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва Хитой Халқ Республикаси Ҳукумати ўртасидаги Шанхай ҳамкорлик ташкилоти котибиятининг Хитой Халқ Республикасига ташрифи шартлари тўғрисидаги 2004 йил 17 июндаги битимга баённома.