Туркиянинг Сурияга ун экспорти 110% га ошди
ASTANА. Кazinform — Туркиянинг Сурияга ун экспорти 650 минг тоннага етди. Шу билан бирга, мамлакатнинг умумий ун экспорти қурғоқчилик, баҳорги совуқлар ва буғдой импорти қоидаларининг ўзгариши туфайли камайди.
2025 йилда Туркиянинг Сурияга ун экспорти ўтган йилга нисбатан 110% га ошди ва 650 минг тоннани ташкил этди. Бу ҳақда Халқаро тегирмончилар ва ғалла трейдерлари ассоциацияси (IAOM) Евроосиё бўлими раиси Эрен Гунхан Улусой маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, йиллик ишлаб чиқариш қуввати 32 миллион тонна бўлган турк корхоналари аслида тахминан 15 миллион тонна ун ишлаб чиқаради. Туркия жаҳон бозорининг 23% ни эгаллайди ва сўнгги ўн йил давомида дунёдаги энг йирик ун экспортчиси мақомини сақлаб қолди.
Бундан ташқари, Туркиянинг умумий ун экспорти 2025 йилда камайди. Илгари экспорт 3 миллион тоннадан ошган бўлса, кейинги даврда улар 2,4 миллион тоннагача камайди. Бунга қишлоқ хўжалигидаги совуқ, қурғоқчилик ва буғдой импортини тартибга солишдаги ўзгаришлар сабаб бўлди.
Экспортга қўшимча босим Туркиянинг энг йирик бозорларидан бири бўлган Ироққа етказиб беришнинг кескин камайишига олиб келди. Бу ҳолда, Сурияга экспортнинг сезиларли даражада ошиши турк унининг хорижий етказиб беришларини қайта тақсимлашга таъсир қилувчи асосий омиллардан бирига айланди.
Аввалроқ, 2024 йил октябрь ойида Туркия буғдой импортига чекловларни юмшатгани ҳақида хабар берилган эди. Бу қадам қийин иқтисодий ва озиқ-овқат шароитида муҳим қарор сифатида баҳоланган эди.
Мамлакат ҳукумати Туркия тегирмон компанияларига чет элдан ғалла импорт қилишга рухсат берди. Бироқ, асосий шарт мавжуд: сотиб олинган буғдойнинг камида 85 фоизи Туркия Давлат озиқ-овқат таъминоти агентлигидан олиниши керак.