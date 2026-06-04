Туркиядаги заводда содир бўлган бахтсиз ҳодиса оқибатида уч киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Туркиянинг шимолий Самсун провинциясида жойлашган заводда содир бўлган бахтсиз ҳодиса оқибатида уч киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Report.
Ҳодиса заводнинг оқава сув йиғиш бакидаги сув насосини таъмирлаш пайтида содир бўлган.
Уч нафар ишчи электр токи уриши натижасида олган жароҳатлари туфайли вафот этган. Воқеа жойига етиб келган қутқарувчилар уларнинг жасадларини бакдан олиб чиқиб, тегишли органларга топширган.
Ҳодиса юзасидан тергов бошланган ва ҳодиса ҳолатлари аниқланмоқда.
Аввалроқ Туркияда сайёҳлик автобуси ҳалокатга учраб, 8 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.