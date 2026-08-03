Туркиядаги ўрмон ёнғинларига алоқадорликда гумон қилиниб 6 киши ҳибсга олинди
ASTANА. Кazinform — Июнь ойи бошидан бери Туркиянинг 16 провинциясида содир бўлган 44 та ўрмон ёнғинига алоқадорликда гумон қилиниб олти киши ҳибсга олинди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Мамлакат адлия вазири Акин Гюрлекнинг сўзларига кўра, сўнгги икки ой ичида ўрмон ёнғинларига алоқадорликда гумон қилиниб жами 29 киши аниқланган. 6 киши ҳибсга олинган ва яна 6 кишининг иши бўйича суд қарори тез орада эълон қилинади. 9 кишига маъмурий назорат чоралари қўлланилди. Қолган гумондорлар устидан тергов давом этмоқда.
Адлия вазири мамлакатдаги бирорта ҳам ўрмон ёнғини прокуратура эътиборидан четда қолмаслигини ва унга алоқадор барча шахслар қонунга мувофиқ қатъий жавобгарликка тортилишини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда очилмаган жиноятларни кўриб чиқадиган янги бўлим ташкил этилади.