18:39, 18 Сентябрь 2025 | GMT +5
Туркиядаги стол тенниси турнирида қозоғистонликларнинг рақиблари кимлар
ASTANА. Кazinform — Туркияда стол тенниси бўйича WTT Feeder Cappadocia II турнирига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди ва қозоғистонлик спортчиларнинг илк рақиблари маълум бўлди.
Қозоғистонлик 1/32 финалда қуйидаги спортчилар билан куч синашади:
- Санжар Жубанов — Дивьянш Сривастава (Ҳиндистон)
- Сарвиноз Мирқодирова — Гарима Гоял (Ҳиндистон)
- Бақдаулет Акимали — Тугай Йилмаз (Туркия)
- Ангелина Романовская — Поймантее Байсья (Ҳиндистон)
- Ескендир Харки — Эмануэль Оталваро (Колумбия)
- Жанерке Кўшкимбаева — Тан Чжао Юн (Сингапур)
- Айдос Кенжиғулов — Дастан Кенжиғулов
Эслатиб ўтамиз, Зауреш Ақашева Болгариядаги стол тенниси турнирида бронза медалини қўлга киритди.