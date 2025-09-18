OZ
    Туркиядаги стол тенниси турнирида қозоғистонликларнинг рақиблари кимлар

    ASTANА. Кazinform — Туркияда стол тенниси бўйича WTT Feeder Cappadocia II турнирига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди ва қозоғистонлик спортчиларнинг илк рақиблари маълум бўлди.

    стол тенниси
    Фото: МОҚ

    Қозоғистонлик 1/32 финалда қуйидаги спортчилар билан куч синашади:

    • Санжар Жубанов — Дивьянш Сривастава (Ҳиндистон)
    • Сарвиноз Мирқодирова — Гарима Гоял (Ҳиндистон)
    • Бақдаулет Акимали — Тугай Йилмаз (Туркия)
    • Ангелина Романовская — Поймантее Байсья (Ҳиндистон)
    • Ескендир Харки — Эмануэль Оталваро (Колумбия)
    • Жанерке Кўшкимбаева — Тан Чжао Юн (Сингапур)
    • Айдос Кенжиғулов — Дастан Кенжиғулов

    Эслатиб ўтамиз, Зауреш Ақашева Болгариядаги стол тенниси турнирида бронза медалини қўлга киритди.

