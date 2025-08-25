OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:33, 25 Август 2025 | GMT +5

    Зауреш Ақашева Болгариядаги стол тенниси турнирида бронза медалини қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform – Стол тенниси бўйича Қозоғистон терма жамоаси вакили Зауреш Ақашева Пангюриште (Болгария) шаҳрида ўтказилган WTT Feeder Panagyurishte турнирида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда ҚР МОҚ ёзди.

    Zauresh Akasheva grabs bronze at WTT Feeder Panagyurishte in Bulgaria
    Фото: ҚР МОҚ

    Турнир давомида Ақашева Мириам Карновалени (Италия) 3:1, Доминика Вилчковани (Словакия) 3:0 ва Шима Сафаэини (Эрон) 3:2 ҳисобида мағлуб этди.

    Шунингдек, у украиналик Анастасия Димитренкога 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Натижада Зауреш учинчи ўринни эгаллади.

    Теглар:
    Стол тенниси Болгария МОҚ Қозоғистон Спорт
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!