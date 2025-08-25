13:33, 25 Август 2025 | GMT +5
Зауреш Ақашева Болгариядаги стол тенниси турнирида бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Стол тенниси бўйича Қозоғистон терма жамоаси вакили Зауреш Ақашева Пангюриште (Болгария) шаҳрида ўтказилган WTT Feeder Panagyurishte турнирида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда ҚР МОҚ ёзди.
Турнир давомида Ақашева Мириам Карновалени (Италия) 3:1, Доминика Вилчковани (Словакия) 3:0 ва Шима Сафаэини (Эрон) 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
Шунингдек, у украиналик Анастасия Димитренкога 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Натижада Зауреш учинчи ўринни эгаллади.