    Туркиядаги анъанавий турнирда қозоғистонликлар юнон-рум кураши бўйича 2 та олтин медални қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform — Туркиянинг Анталия шаҳрида кураш бўйича Олимпия чемпионлари Яшар Доглу, Веҳби Эмре ва Ҳамит Каплан хотирасига бағишланган анъанавий турнирда қозоғистонлик Бағдат Сабаз (-67 кг) юнон-рум кураши бўйича олтин медални қўлга киритди, деб хабар беради Маданият ва ахборот вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия ишлари қўмитаси.

    кураш
    Фото: Спорт ва жисмоний тарбия ишлари қўмитаси

    Юнон-рум кураши бўйича мусобақани бошлаган терма жамоа спортчилари 4 та медални қўлга киритди.

    Хусусан, Юсуф Ашрапов (-72 кг) ва Бағдат Сабаз (-67 кг) финалда мезбонларни яққол устунлик билан мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.

    Еркебулан Ардақов (-63 кг) ва Рахат Бержанов (-97 кг) ўз вазн тоифаларида учинчи ўринни егаллади.

    Натижада, Қонисбек Тўкенов мураббийлигидаги Қозоғистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида 104 очко билан 3-ўринни эгаллади.

    Бу йил қозоғистонликлар аёллар кураши турнирида иштирок этмадилар. Яқин кунларда эркин кураш усталари гиламга чиқишади.

