Туркияда Янги йил арафасида ҳужумлар режалаштирган 115 киши қўлга олинди
ASTANА. Кazinform — Туркиядаги ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари "Ислом давлати" террорчилик ташкилотига (Қозоғистонда тақиқланган — таҳр.) аъзо бўлишда гумон қилинган 115 кишини қўлга олди, деб хабар берди BILD.
Мамлакат Бош прокуратурасининг маълумотларига кўра, ҳибсга олинганлар Рождество ва Янги йил байрамлари пайтида, айниқса исломга зид тадбирларга қаратилган террорчилик ҳаракатларини уюштиришни режалаштиришган.
Операция Туркиянинг турли ҳудудларидаги 124 та манзилда ўтказилди. Текширувлар давомида махсус хизматлар қурол ва ўқ-дориларни мусодара қилди. Бундан ташқари, бир нечта гумондорлар қидирилмоқда ва тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Туркия расмийлари таҳдид ўз вақтида аниқланганини ва бу махсус хизматларнинг самарали фаолияти натижаси эканлигини таъкидладилар. Уларнинг сўзларига кўра, аралашув ҳақиқий таҳдиднинг олдини олиш учун зарур бўлган.
Шунингдек, Туркиянинг Сурия билан узоқ чегараси борлиги таъкидланди. Декабрь ойининг ўрталарида ИШИД (Қозоғистонда тақиқланган — таҳр.) жангарилари АҚШ ҳарбий хизматчиларига ҳужум қилиб, икки аскар ва бир тинч аҳолини ўлдирди. Туркия расмийларининг фикрига кўра, бу мамлакат ҳудудида террорчилик ҳаракатлари хавфини оширади.
Эслатиб ўтамиз, Австралия полицияси теракт режалаштиришда гумон қилинган етти кишини ҳибсга олди.