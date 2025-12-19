Австралия полицияси теракт режалаштиришда гумон қилинган етти кишини ҳибсга олди
ASTANА. Кazinform — Австралия полицияси Сиднейнинг жануби-ғарбий чеккасидаги туманлардан бирида етти кишини теракт режалаштиришда гумон қилиб ҳибсга олди.
Бу ҳақда АВC радиостанцияси Янги Жанубий Уэльс полиция бошқармасидаги манбага таяниб хабар берди.
Терговчиларнинг сўзларига кўра, 18 декабрь куни ҳибсга олинган эркаклар Сиднейга қўшни Виктория штатидан келишган. Улар "исломчи экстремистик мафкурага содиқ қолиш" ва "эҳтимол зўравонлик ҳаракатини режалаштириш"да гумон қилинмоқда.
Штат полицияси комиссари ўринбосари Дэвид Хадсоннинг сўзларига кўра, тинтув пайтида гумонланувчилардан топилган ягона қурол пичоқ бўлган ва ҳеч қандай ўқотар қурол топилмаган.
“Бизда улар Бонди пляжига боришни режалаштиргани ҳақида маълум маълумотлар бор. Ўтган якшанба куни Сиднейда содир бўлган фожиали воқеадан сўнг, биз ҳеч қандай таваккал қилмаймиз ва улар нима қилишларини кутиб турмаймиз, шунинг учун уларни ҳибсга олишга қарор қилдик”, — деди у.
