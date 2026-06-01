KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Туркияда сайёҳлик автобуси ҳалокати 8 кишининг ҳаётига зомин бўлди

    ASTANA. Kazinform — Туркиянинг ғарбий қисмида сайёҳлик автобуси ҳалокати 8 кишининг ҳаётига зомин бўлди ва 33 киши жароҳат олди, деб хабар берди Синьхуа.

    Түркияда туристік автобус жол апатына ұшырап, 8 адам көз жұмды
    Фото: Denizli Büyükşehir Itfaiyesi

    Маҳаллий ОАВ хабар беришича, 38 йўловчи ва уч экипаж аъзосини олиб кетаётган автобус Измир шаҳридан Анталия курортига кетаётган эди. Автобус Денизли вилоятидаги Денизли-Айдин автомагистралида тўсиқ панжарасига урилиб, кейин ёниб кетган.

    Ҳалок бўлганлар орасида ҳайдовчи ва тўққиз ойлик чақалоқ ҳам бор. Жабрланганлар яқин атрофдаги касалхоналарга олиб кетилган.

    Бахтсиз ҳодисанинг аниқ сабаби ҳали аниқланмаган.

    Автобус Йўл-транспорт ҳодиса Жаҳон янгиликлари Туркия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф