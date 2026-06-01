Туркияда сайёҳлик автобуси ҳалокати 8 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANA. Kazinform — Туркиянинг ғарбий қисмида сайёҳлик автобуси ҳалокати 8 кишининг ҳаётига зомин бўлди ва 33 киши жароҳат олди, деб хабар берди Синьхуа.
Маҳаллий ОАВ хабар беришича, 38 йўловчи ва уч экипаж аъзосини олиб кетаётган автобус Измир шаҳридан Анталия курортига кетаётган эди. Автобус Денизли вилоятидаги Денизли-Айдин автомагистралида тўсиқ панжарасига урилиб, кейин ёниб кетган.
Ҳалок бўлганлар орасида ҳайдовчи ва тўққиз ойлик чақалоқ ҳам бор. Жабрланганлар яқин атрофдаги касалхоналарга олиб кетилган.
Бахтсиз ҳодисанинг аниқ сабаби ҳали аниқланмаган.