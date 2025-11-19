Туркияда озиқ-овқатдан заҳарланиш ҳолатлари кўпаймоқда
ASTANА. Каzinform — Туркиянинг тўртта провинциясида оммавий озиқ-овқатдан заҳарланиш ҳолати қайд этилди, деб хабарди Каzinform мухбири.
Аҳоли мамлакатнинг тўртта ҳудудида бир вақтнинг ўзида қайд этилган заҳарланиш ҳолатларидан хавотирда. Бир неча кун ичида 116 киши касалхонага ётқизилди, уларнинг аксариятида мастликнинг одатий аломатлари кузатилди.
Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған озиқ-овқат хавфсизлигига нисбатан кичик бепарволикка ҳам йўл қўйиб бўлмаслигини айтди.
– Мамлакат бўйлаб ўтказилган текшириш чоралари доирасида 2025 йилда 1 миллион 103 минг озиқ-овқат маҳсулотлари текширилди. Қоидаларни бузган 25 750 та корхонага жами 2 миллиард 206 миллион турк лираси миқдорида маъмурий жарима солинган, — деб таъкидлади Эрдоған.
Истанбулнинг Фотиҳ туманида бир оиланинг тўрт аъзоси озиқ-овқатдан заҳарланишдан вафот этди. Фожиадан кейин оммавий касалхонага ётқизиш ҳақидаги хабар жамоатчиликнинг хавотирини кучайтирди.
Долайли қишлоғида 65 киши тўйда меҳмонларга тортилган товуқли паловни еб бўлгач, жуда ҳолсизланиб, ошқозон оғриғи, кўнгил айниши ва қусиш билан оғриган. Жароҳатланганлар маҳаллий касалхоналарга олиб кетилган. Шифокорлар уларнинг овқатдан заҳарланганини тасдиқлашди. Барча беморлар даволанишди ва уйларига жавоб берилди.
Нигде провинциясида бир нечта одам пастрами еб бўлганидан кейин ўзини ёмон ҳис қилди. Кейинчалик, заҳарланиш гумони билан уларга яна уч киши қўшилди. Мутахассислар савдо нуқталарини текширишни бошладилар ва маҳсулотлардан намуналар олдилар. Икки бемор тиббий кузатув остида қолади.
Кастамону провинциясида 43 киши овқатдан кейин тиббий ёрдамга мурожаат қилди (меҳмонларга товуқли палов ва кефир тортилди). Биринчи ёрдамдан сўнг 33 бемор уйига жўнатилди, 10 киши - жумладан, бола - касалхонада қолди.
Бурса шаҳрида уч киши дўкондан сотиб олинган товуқли кечки овқатни еб бўлгач, соғлиғининг кескин ёмонлашганидан шикоят қилди. Улар касалхонага олиб кетилди, уларнинг аҳволи барқарор деб баҳоланмоқда. Полиция ва санитария хизматлари ушбу маҳсулот бўйича текширув бошлади.
Маҳаллий ҳокимият органларининг маълумотларига кўра, барча ҳолатлар бўйича тергов олиб борилмоқда ва жабрланганларнинг аксариятининг аҳволи қониқарли. Ҳаёт учун хавфли бўлмаса-да, бу ҳодисалар яна бир бор мамлакатда озиқ-овқат сифатини назорат қилиш масаласига эътибор қаратди.
Аввалроқ Истанбул расмийлари бир оиланинг уч аъзосининг фожиали ўлими туфайли Фотиҳ туманидаги меҳмонхонани ёпишга қарор қилишган эди. Кейинчалик касалхонага ётқизилган оила бошлиғи ҳам вафот этгани маълум бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда маҳсулот сифатини давлат платформаси орқали текширишни таклиф этмоқда.