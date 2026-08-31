Туркияда мактаб ўқувчиларининг ота-оналари учун иш режими ўзгартирилади
ASTANA. Kazinform - 7 сентябрдан 11 сентябрга қадар давлат муассасаларида ишлайдиган ота-оналарга фарзандларининг мактабга мослашув жараёнида иштирок этишлари учун уч соатгача маъмурий таътил берилади, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири.
Туркияда мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчилари, 1-5-синф ўқувчиларининг ота-оналари янги ўқув йилининг мослашув ҳафтасида фарзандларига янада фаолроқ ҳамроҳлик қилиш имконига эга бўлади.
Президент Бош котибиятидан давлат муассасаларига юборилган қарорга кўра, давлат секторида ишлайдиган ота-оналардан бири ўз аризасига асосан мослашув машғулотлари кунларида уч соатгача маъмурий таътил олиши мумкин. Таътил вақти боланинг таълим муассасасидаги дарс жадвалига мос келади.
Мослашув тадбирлари 2026-2027 ўқув йилига тайёргарлик доирасида 7 сентябрдан 11 сентябрга қадар ўтказилади. Уларнинг мақсади болаларнинг мактаб муҳитига осонроқ кўникишига ёрдам бериш, шунингдек, оила ва мактаб ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашдан иборат.
Ушбу дастур «Оила ва аҳолининг 10 йили» сиёсати доирасида амалга ошириляпти. Шу билан бирга, ота-оналарнинг иштироки фақат мактабнинг биринчи ҳафтаси билан чекланмайди. Ўқув йили давомида оиланинг иштироки, болаларни ривожлантиришга қаратилган тадбирлар ҳамда маслаҳат-психологик ёрдам «Оилам билан мактабга йўл» дастури доирасида бирлаштирилади.