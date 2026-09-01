Туркияда хусусий мактаблар хорижий номлардан воз кечишга мажбурланади
ASTANA. Kazinform – Туркия Миллий таълим вазирлиги маҳаллий хусусий мактаблардан хорижий номларни 2026 йил 1 октябрга қадар турк тилидаги номларга алмаштиришни талаб қилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири.
Лицензияга эга хусусий таълим муассасалари янгиланган Хусусий таълим муассасалари тўғрисидаги низомга мувофиқ ўз номларини ўзгартириши керак.
Янги номлар турк тилида аниқ маънога эга бўлиши, шунингдек, миллий таълим мақсадлари ҳамда турк жамиятининг ахлоқий, маданий ва умуминсоний қадриятларига мос келиши лозим.
Бироқ мазкур қоида миллий озчиликлар учун мўлжалланган мактаблар, халқаро таълим муассасалари ва тил курсларига татбиқ этилмайди. Улар амалдаги номлари билан фаолият юритишда давом этади.
Вазирлик таклиф этилган янги номларни текширади. Ҳукуматнинг маълум қилишича, ушбу чора турк тили ва миллий маданиятни ҳимоя қилиш, шунингдек, маданий ва тил ассимиляциясининг ҳамда ўқувчиларнинг психоижтимоий ривожига салбий таъсирларнинг олдини олишга қаратилган.
Белгиланган муддатга қадар янги ном олмаган таълим муассасаларига нисбатан маъмурий чоралар кўрилади.
Шунингдек, хорижий сўзлардан фойдаланишни чеклаш бўйича текширувлар дўконлар, ресторанлар ва бошқа тижорат объектларининг пешлавҳаларига нисбатан ҳам ўтказилади.