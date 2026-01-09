Туркия шоу-бизнесидаги гиёҳванд моддалар можароси: 19 киши ҳибсга олинди
ASTANA. Kazinform — Туркия шоу-бизнеси ва оммавий ахборот воситалари элитасини ўз ичига олган шов-шувли гиёҳванд моддалар иши бўйича жами 19 киши ҳибсга олинди, деб хабар беради Kazinform.
Жиноят ишлари бўйича суд таниқли шахслар орасида гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний савдоси ва истеъмол қилиниши бўйича тергов доирасида илгари вақтинча ҳибсга олинган 19 кишининг қамоқ муддатини узайтириш тўғрисида қарор чиқарди.
Бундан ташқари, "Қизил шарбат" турк телесериалида рол ўйнаган актёр Догукан Гюнгўр қўшимча профилактика чораларисиз озод қилинди. Бунинг учун унга аллақачон саёҳат тақиқлангани сабаб бўлган.
Иш бўйича жами 26 киши гумон қилинмоқда. Ҳибсга олинганлар орасида меҳмонхона эгалари, актёрлар ва блогерлар Бурак Алтиндаг ва Чейда Эрсой бор. Чейда Эрсой жамоатчиликка "жозибали опа-сингиллар" (туркча: cиcиş кардеşлер) номи билан танилган.
Бошқа бир қанча судланувчилар уй қамоғига олинди, бошқалари, масалан, Гюнгўр (сериалда Фотиҳ ролини ўйнаган) эса амалдаги чекловлар остида озод қилинди.
Тергов давом этмоқда ва бу иш сўнгги кунларда Туркияда энг кўп муҳокама қилинган жанжаллардан бирига айланди.
